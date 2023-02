Turismo in Sicilia, Amata: “cultura, natura e territorio per rilanciare le aree marginali”

18 Febbraio 2023 19:16

“La Regione ha una precisa strategia per lo sviluppo turistico ed economico della Sicilia. La fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e le azioni per la valorizzazione del territorio e delle sue specificità rappresentano la direttrice su cui si muove la programmazione regionale. In particolare, con maggiore incisività, per sostenere la crescita delle aree dell’Isola con i più alti indici di declino demografico, invecchiamento e marginalità”. Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, intervenendo su delega del presidente della Regione, Renato Schifani, all’incontro “Risorse e progetti per la Sicilia”, organizzato da Cassa depositi e prestiti al Teatro Massimo di Palermo.

“Questo incontro – ha aggiunto l’assessore – ci ha consentito di mettere a confronto esperienze e competenze, in un’ottica finalizzata a stimolare sempre di più forme di progettazione che siano coerenti con le esigenze del territorio. La Regione è pronta a condividere con Cassa depositi e prestiti ogni altra utile iniziativa, considerando quella di oggi solo una tappa di un rapporto di collaborazione. La pubblica amministrazione ha il dovere di porsi all’altezza delle sfide del presente e del futuro, supportando in maniera adeguata le realtà locali”.