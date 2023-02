A Tripi il convegno “da Abakainon a Tripi”, un viaggio alla scoperta di storia e cultura greca

1 Febbraio 2023 11:46

La storia del territorio è uno dei cardini fondamentali su cui l’amministrazione comunale di Tripi ha gettato, già da tempo, le basi per un percorso di (ri)scoperta e di crescita sia culturale che del settore turistico. L’antica città di Abakainon rappresenta un fiore all’occhiello dal punto di vista archeologico non soltanto per il comune tripense ma per l’intera Sicilia, come dimostrano le continue visite di turisti da tutto il mondo che, dopo il periodo pandemico, hanno avuto un continuo e costante aumento. La storia di Abakainon, così affascinante e così ancora da esplorare, porta in sé anche le tracce degli insediamenti greci che si sono susseguiti in Sicilia lasciando un’importantissima eredità non solo materiale ma anche e soprattutto culturale. Argomento molto caro alla Comunità Ellenica dello Stretto, associazione – apolitica, aconfessionale, apartitica e che non persegue fini di lucro – tra i Greci e tutti coloro che hanno origine ellenica residenti stabilmente e non nelle province di Messina, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone. Proprio un paio di mesi fa era stata stipulata una convenzione tra la Comunità e il Comune di Tripi, al fine di riuscire a valorizzare nel migliore dei modi il passato e la storia di Abakainon, grazie alla condivisione di conoscenze e competenze e all’organizzazione comune di eventi ed incontri dal grande valore culturale. Inoltre, proprio in quest’ottica di riscoperta del legame tra Grecia e Sicilia, il Comune di Tripi ha già avviato le procedure per il gemellaggio con l’omonima Trypi greca, appartenente al Comune di Sparta.

Da questa sinergia e collaborazione nasce anche “Da Abakainon a Tripi – Una storia che non si ferma”, convegno che si svolgerà sabato 4 febbraio. Una preziosa occasione per scoprire e approfondire questo legame indissolubile e ricco di storia, grazie alla presenza di ospiti illustri e ad un programma ricco di momenti culturali e storici, arricchito dalla possibilità di vedere con i propri occhi alcune importanti scoperte. La giornata si aprirà con il Convegno “Da Abakainon a Tripi” alle ore 10 presso il Salone della Canonica (incontro aperto al pubblico). Alle ore 12 seguirà la visita al Museo Archeologico “Santi Furnari” e, successivamente, si passerà alla necropoli di Contrada Cardusa. Ad intervenire durante il convegno saranno il sindaco di Tripi Michele Lemmo, la Dottoressa Maura Arizia (Presidente Archeoclub Tripi-Abakainon), la Dottoressa Anna Maria Celi (Responsabile Corsi di Iconografia Bizantina), il Professore Daniele Macris (Presidente pro tempore Comunità Ellenica) e la Professoressa Elena Santagati (Docente di Storia Greca dell’Università di Messina). “Il convegno di giorno 4 segna l’avvio della convenzione tra il Comune di Tripi e la Comunità Ellenica dello Stretto, sottoscritta lo scorso dicembre – spiega il Professore Macris, Presidente pro tempore della Comunità Ellenica -. L’obiettivo di questo convegno sarà quello di richiamare la continuità nella storia di Abakainon e di Tripi. Inoltre, proprio grazie a questa collaborazione comune, si terranno corsi di lingua e civiltà greca, iconografia bizantina e l’avvio del gemellaggio con Tripi di Grecia, oggi nel comune di Sparta. Inoltre porteremo avanti la produzione di un docufilm tra Grecia ed Italia sul Val Demone, sempre con Tripi al centro”.