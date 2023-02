22 Febbraio 2023 08:36

Tragedia in Calabria. Un 17enne è morto ieri pomeriggio a San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza, cadendo da un carro di Carnevale durante una sfilata. I carabinieri hanno trovato il giovane a terra in una pozza di sangue. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.