21 Febbraio 2023 09:00

Torna alla vittoria la Virtus Messina che espugna il campo del New Graniti. Dopo il cambio di panchina, avvenuto in settimana, la squadra messinese ritrova il proprio gioco e la vittoria all’ “Armando Picchi”. New Graniti in vantaggio al 9′ con Falcone su calcio di punizione. La Virtus Messina raggiungeva il pareggio al 29′ con un gol di Di Amico. Dopo una traversa e qualche ottima occasione sprecata nel primo tempo, la Virtus passava in vantaggio al 9′ della ripresa con Metallo ed al 22′ metteva il punteggio in cassaforte con la trasformazione di un rigore battuto da Di Blasi. Il Graniti finiva la gara in inferiorità numerica per l’espulsione al 31′ di Pagana per somma di ammonizioni.