Tim, problema risolto: ecco cos’è successo

5 Febbraio 2023 20:45

Sembrerebbe rientrato il grave problema alla linea Tim che ha caratterizzato la giornata di oggi. I problemi ha riguardato soprattutto la connessione internet da rete fissa e la difficoltà ad accedere ad alcuni siti. Su Twitter uno degli hashtag più in tendenza è stato #timdown.

“Con riferimento al disservizio che si è verificato oggi, Tim comunica che il problema è rientrato e il servizio si è stabilizzato alle ore 16:55. Dalle verifiche effettuate, il problema ha riguardato il flusso dati su rete internazionale che ha generato un impatto anche in Italia. L’azienda si scusa con i propri clienti per il disagio arrecato“. Lo ha fatto sapere con una nota diffusa in serata il gruppo Tim.