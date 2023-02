5 Febbraio 2023 14:39

Tim down. L’Italia si è svegliata così oggi, questa domenica mattina, 5 febbraio. Si registrano, soprattutto a partire dalla tarda mattinata, migliaia di segnalazioni da Nord a Sud, specie nelle grandi città, come si può vedere dal grafico in basso. I problemi sembrerebbero riguardare soprattutto la connessione internet da rete fissa e la difficoltà ad accedere ad alcuni siti (non tutti). Anche su Twitter uno degli hashtag più in tendenza è #timdown.