Test HIV gratuiti a Reggio Calabria | INFO

10 Febbraio 2023 11:15

Nell’ambito delle attività progettuali previste dal Centro antidiscriminazione lgbtqia+ Calabria l’ 11 Febbraio sarà organizzato un Open day per la somministrazione di test HIV nel rispetto dell’anonimato e in totale gratuità. L’evento è organizzato grazie ad una proficua collaborazione che da alcuni mesi si è instaurata tra l’associazione Arcigay “Comitato dei due Mari” e l’Asp di Reggio Calabria. La somministrazione dei test, che prevede il prelievo ematico a cura del personale medico dipendente del laboratorio di analisi cliniche del polo sanitario Reggio Nord, verrà effettuato sabato 11 febbraio dalle 9:00 alle 10:30 presso la sede del CAD, sito in via E. Cuzzocrea, 11.

Durante l’open day sarà possibile prenotarsi per una consulenza informativa gratuita sull’uso della PrEP. La consulenza sarà a cura del dr. mangano che collabora con lo sportello salute della nostra associazione.