Terremoto Turchia, ritrovato il corpo senza vita dell’imprenditore Angelo Zen

16 Febbraio 2023 20:15

E’ stato rinvenuto il corpo senza vita dell’imprenditore Angelo Zen, morto in Turchia a causa del terribile terremoto. Lo ha comunicato il Ministro, Antonio Tajani, in un tweet: “purtroppo, è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari“.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si legge in una nota del Quirinale, “appresa la triste notizia del ritrovamento a Kahramanmaras del corpo dell’imprenditore Angelo Zen, vittima del terremoto in Turchia, esprime sentimenti di cordoglio e di solidarietà alla famiglia”.