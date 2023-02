Biden sente Meloni, focus sulla guerra in Ucraina

21 Febbraio 2023 09:26

Il presidente Usa, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con il premier Giorgia Meloni. “Il presidente degli Stati Uniti -rende noto Palazzo Chigi- ha chiamato Meloni appena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria”.

“Il presidente Joe Biden non vede l’ora di dare il benvenuto al premier italiana Giorgia Meloni a Washington quando le loro agende saranno allineate”. E’ quanto rende noto la Casa Bianca. Il presidente del consiglio italiano è in viaggio verso Kiev e arriverà tra qualche ora nella capitale ucraina per incontrare il presidente Zelensky.