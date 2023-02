Tassinari (FI): “siamo in condizione di calo di natalità irreversibile”

9 Febbraio 2023 12:25

Rosaria Tassinari, deputata camera FI, è intervenuta nella trasmissione “Nautilus” condotta da Vanessa Piccioni e Francesco Fratta in onda su Cusano News 7.

Riguardo la priorità del governo di aiutare le madri, a che punto è la situazione per gli asili nido? “Lo scenario è molto grave – afferma Tassinari – siamo in condizione di calo di natalità irreversibile. Le cause sono varie, anche il benessere ha portato a calo della natalità. Le madri fanno i figli sopra i 30 anni. Il PNRR è un’opportunità. Penso che le misure debbano essere impegnative. L’assegno unico universale è stato aumentato. La difficoltà è quella di arrivare a realizzare le opere. L’impegno da parte del governo deve essere massimo. La sfida è locale per l’Italia, PNRR è occasione irripetibile. Dovremmo cercare di seguire politiche come stanno facendo in Europa, anche in Francia. È una cultura che dobbiamo attuare altrimenti il processo diventa irreversibile”.

Riguardo alla posizione del governo circa la crisi demografica. “Siamo al governo da 3 mesi, c’è una crisi economica, c’è il caro energia. C’è stata la tensione sulla possibilità di dare un mese ulteriore di congedo con un aumento dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione. Sono segnali importanti.

Non è stato compromesso il mercato del lavoro, è stata fatta una valutazione di incentivare il mondo imprenditoriale. Abbiamo una contrattazione collettiva molto diffusa, a differenza di quello che succede in Europa. Il salario minimo è comunque tutelato. Per un giovane è meglio avere un lavoro che percepire il reddito di cittadinanza. Congedi parentali sono fondamentali, dobbiamo lavorarci. Idem per asili nido e centri famiglia, per dare sostegno in una fase così delicata come quella della nascita di un figlio”.