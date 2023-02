12 Febbraio 2023 16:00

“Una marcia in più per Taormina! Anche Pinuccio Composto e Liliana Tona hanno risposto al mio appello di lavorare tutti uniti per Taormina senza se e senza ma”, è quanto comunica Cateno De Luca, candidato a sindaco di Taormina.

“L’ulteriore dimostrazione che io vengo in pace a Taormina per aggregare ed andare oltre le fastidiose faide che hanno affossato la città“, conclude l’ex sindaco di Messina.