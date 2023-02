Taormina: inaugurato il primo Comitato elettorale di Cateno De Luca | FOTO

12 Febbraio 2023 22:28

Questa sera si è svolta l’inaugurazione del primo comitato elettorale di Cateno De Luca a Taormina. Con l’iniziativa di oggi parte ufficialmente la campagna elettorale in vista delle amministrative che porteranno al voto i taorminesi il prossimo 28 maggio, quando saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e i nuovi consiglieri comunali.

Raggiante Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e Sicilia Vera ed ex sindaco di Messina: “iniziamo questo nuovo ed esaltante percorso. Vorrei ringraziare tutti per la massiccia partecipazione. Comunico che Sabato 25 febbraio alle ore 19:00 sarà inaugurato il comitato di Trappitello. Nelle prossime settimane saranno inaugurati i comitati elettorali delle altre Frazioni di Taormina”. Intanto arrivano nuove adesioni al progetto del deputato regionale: “anche Pinuccio Composto e Liliana Tona hanno risposto al mio appello di lavorare tutti uniti per Taormina senza se e senza ma. L’ulteriore dimostrazione che io vengo in pace a Taormina per aggregare ed andare oltre le fastidiose faide che hanno affossato la città”, conclude.