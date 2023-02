Consiglio regionale della Calabria, entra Talerico al posto di Fedele

20 Febbraio 2023 20:04

Novità nel Consiglio regionale della Calabria con l’ingresso di Antonello Talerico, che ha preso il posto di Valeria Fedele al termine di un ricorso che ha visto il presidente degli avvocati catanzaresi vittorioso. “Sono arrivato con un anno e mezzo di ritardo, ben consapevole della sfida che attende il Consiglio che è anche quella di riordinare e semplificare il corpo legislativo”, afferma Talerico.

Il neo consigliere regionale non rivela però ancora la sua nuova collocazione che, pare, non non dovrebbe essere Forza Italia ma rimanere comunque nell’area di Centro/Destra.