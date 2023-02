Taekwondo, “I Draghi di Rossano” si affermano in Calabria con ben 8 medaglie

20 Febbraio 2023 15:38

Domenica scorsa al “PalaFerraro” di Cosenza si è tenuto il Campionato Regionale Calabria di Taekwondo organizzato dal Comitato Regionale Calabria sotto la guida del presidente Giancarlo Mascaro. Al torneo hanno partecipato varie scuole di arti marziali di tutta la regione tra cui anche l’Asd Taekwondo “Draghi” di Rossano diretta dal Maestro 5°DAN Marco FONTANELLA. Le categorie coinvolte al suddetto torneo sono state quelle dei bambini: B: EGINNERS (6-7) ANNI; CHILDREN ( 8-9) ANNI; KIDS (10-11) ANNI

L’Asd “Draghi” ha partecipato con 11 atleti, 8 dei quali sono saliti sul podio:

Categoria BEGINNERS (-24Kg) – l’atleta Antonio Salerno sale sul gradino più alto del podio conquistando l’Oro

Categoria BEGINNERS (-20Kg) – l’atleta Ruana Gabriele Pio sale sul gradino più alto del podio conquistando l’Oro

Categoria KIDS (-27Kg) – l’atleta Maria Celeste Otranto sale sul gradino più alto del podio conquistando l’Oro

Categoria KIDS (-30Kg) – l’atleta Ester Sciommarella sale sul gradino più alto del podio conquistando l’Oro

Categoria KIDS (-44Kg) – l’atleta Gaia Rizzo sale sul gradino più alto del podio conquistando l’Oro

Categoria CHILDREN (-30Kg) – l’atleta Mario Romeo sale sul secondo gradino del podio conquistando l’Argento

Categoria CHILDREN (-41Kg) – l’atleta Nicola Conforti sale sul secondo gradino del podio conquistando l’Argento

Categoria CHILDREN (-27Kg) – l’atleta Alyssa Rotella sale sul terzo gradino del podio conquistando il Bronzo

L’Asd “Draghi” di Rossano sale sul terzo gradino del podio grazie al suo medagliere conquistato da questi giovanissimi atleti, per molti dei quali è stata la prima esperienza di partecipazione ad un campionato regionale. “Grande soddisfazione e orgoglio per questi atleti – chiosa il Maestro Fontanella – che con dedizione e spirito agonistico hanno raccolto i frutti del loro impegno e hanno gratificato me e i propri genitori. La manifestazione è servita molto – continua il maestro – per infondere nel loro pensiero sportivo, il concetto di squadra e di divertimento che sono alla base dello sport in generale. Ora gli allievi continueranno ad allenarsi in palestra in vista delle prossime competizioni interregionali e poi Nazionali che si svolgeranno a Bari e successivamente a Roma. Auguro a tutti gli atleti un percorso sempre in salita all’insegna dell’onestà agonistica e del rispetto sportivo che sono le componenti fondamentali di un’arte marziale come il Taekwondo”.