Superenalotto, rifiuta il biglietto vincente e lo cede a chi è dopo di lui: “devo sprecare altre 5 euro?”

18 Febbraio 2023 18:23

Succede. Succede anche questo. Succede di rifiutare il biglietto. Ma era “quel” biglietto. Un biglietto apparentemente normale, come tanti altri. E succede di lasciarlo a chi è dopo di te in fila. Opera di bene, si direbbe. Certo, se quello però è il biglietto vincente, con ben 371 milioni di euro, allora tutto cambia… E’ successo in Puglia, a Foggia, in una delle note e storiche tabaccherie della città. Il signor Francesco, si legge sul Corriere del Mezzogiorno, ricorda perfettamente quel momento: “avevo già giocato le mie schedine, avevo già sprecato 10 euro con le mie. Mi sono detto: ‘ora mi devo sprecare 5 euro per questa schedina?’. E non l’ho giocata. Molte volte le ho giocate e non ho vinto. La fortuna molte volte ti passa vicina e non la cogli”.