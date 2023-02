Superenalotto, nel centro storico di Reggio Calabria una delle maxi vincite di 4 milioni di euro per lo storico “sei”

16 Febbraio 2023 22:41

Notte di grande festa in Italia per lo storico 6 centrato al Superenalotto con il montepremi record di oltre 371 milioni di euro. La vincita è stata realizzata tramite una bacheca di sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede. Ogni vincitore, quindi, ottiene circa 4 milioni di euro dopo aver speso 5 euro per la schedina. Uno di questi fortunati è di Reggio Calabria, o quantomeno ha vinto questi 4 milioni di euro sottoscrivendo il sistema nella centralissima ricevitoria Eurobet di via Giudecca, accanto al primo tratto del tapis roulant all’incrocio con via Tripepi, a pochi metri dal corso Garibaldi.

Peppe Casciano di Eurobet Reggio Calabria ha scherzosamente commentato ai microfoni di StrettoWeb “abbiamo mantenuto la promessa dopo tanto tempo che lo dicevamo“. Domani quindi sarà un giorno di grande festa nella ricevitoria.