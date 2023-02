Stellone chiamato a un’altra impresa: l’ex Reggina scelto dal Benevento per il post Cannavaro

5 Febbraio 2023 20:01

Roberto Stellone, ora, dovrà fare un’altra impresa. Un anno fa arrivava a Reggio Calabria e in poco tempo rimetteva in sesto una Reggina sfiduciata, sfilacciata e proveniente da una serie di sconfitte disastrose. Adesso è il Benevento a pensare a lui per il post Cannavaro. Mancherebbe solo l’ufficialità per il suo approdo in giallorosso. Anche per la squadra campana è un momento no, culminato con la sconfitta interna di ieri contro il Venezia costata la panchina all’ex campione del mondo e il posto di ds a Pasquale Foggia, dopo anni.