SSD Unime, tutto pronto per le Prequalificazioni provinciali aggli Internazionali BNL d’Italia di Tennis

16 Febbraio 2023 14:52

Altro appuntamento di grande tennis alla Cittadella Sportiva Universitaria. Da domenica 19 fino al 26 febbraio 2023, presso i campi da tennis indoor dell’impianto sportivo universitario, alla SSD UniMe è stata affidata l’organizzazione delle Prequalificazioni provinciali per gli Internazionali BNL d’Italia 2023.

Il torneo, che è riservato ai tesserati di quarta categoria, prevede gare di singolare maschile e femminile e di doppio maschile e femminile, avrà come Giudice Arbitro Pietro Cotruzzolà e come Direttore Fabio Branca (coordinatore del settore tennis universitario). I concorrenti vincitrici di ogni singola disciplina, oltre ad ottenere il titolo di Campione Provinciale, accederanno alla fase regionale e si confronteranno con tutti i vincitori dei tornei provinciali, per tentare di strappare il pass per le fasi finali. Sarà possibile iscriversi sul MyFit.it e tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno reperibili sul sito della SSD UniMe (www.ssdunime.it).