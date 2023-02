Squalificati Serie B, in tre saltano Reggina-Pisa

7 Febbraio 2023 17:26

Sono tre i calciatori che salteranno Reggina-Pisa di sabato pomeriggio: Majer, Mastinu e Marin. Il centrocampista sloveno, che non aveva preso parte al match di Bolzano sempre per squalifica (dopo diffida e ammonizione) è stato espulso per doppio giallo a Palermo, mentre il collega nerazzurro era diffidato ed è stato ammonito nella partita interna contro il Sudtirol di sabato. Marin, invece, si era beccato due giornate di squalifica dopo il rosso a Genova e quindi salterà anche il match del Granillo. Oltre a loro tre, salteranno la prossima giornata di campionato in Serie B: Karacic (Brescia), Rog (Cagliari), Viviani (Benevento), Antonucci (Cittadella), Santoro (Perugia), Schiattarella (Benevento), Simic (Ascoli).