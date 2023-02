Spagna, il Parlamento dà il via libera alla “legge trans” e ai congedi mestruali

16 Febbraio 2023 17:13

In Spagna, il Parlamento ha dato il definitivo via libera alla cosiddetta “legge trans” e ai congedi mestruali. La prima contempla il diritto alla libera “autodeterminazione di genere” per tutti gli over 16. La secondo è una riforma sull’aborto che include un congedo per mestruazioni “invalidanti” coperto dallo Stato. La nuova legge contempla la possibilità di chiedere la modifica del proprio sesso all’anagrafe (attraverso una doppia dichiarazione a distanza di tre mesi) senza autorizzazioni giudiziarie o mediche a partire dai 16 anni (dai 14 previo assenso genitoriale).