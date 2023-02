Sorteggio Europa League, le avversarie delle italiane: sorriso Juventus, esame di spagnolo per la Roma

24 Febbraio 2023 12:21

Archiviate le gare di ritorno del giovedì, è finalmente completo il quadro delle 16 squadre che prenderanno parte agli ottavi di Europa League. Quest’oggi, presso la “Casa del Calcio Europeo” di Nyon, l’atteso sorteggio al quale hanno preso parte due italiane. A rappresentare la Serie A ci sono Juventus e Roma: i bianconeri hanno liquidato il Nantes con una strepitosa tripletta di Di Maria, i giallorossi hanno rimontato e sconfitto il Salisburgo.

Entrambe le italiane non sono teste di serie in qualità di vincitrici degli spareggi, a differenza delle squadre vincitrici dei gironi di Europa League che, come teste di serie, avranno la possibilità di giocare il ritorno in casa.

Vincitrici della fase a gironi (prima fascia)

Arsenal (ING)

Betis (SPA)

Fenerbahçe (TUR)

Ferencváros (UNG)

Feyenoord (OLA)

Freiburg (GER)

Real Sociedad (SPA)

Union Saint-Gilloise(BEL)

Vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (seconda fascia)

Union Berlin (GER)

Man United (ING)

Juventus (ITA)

Leverkusen (GER)

Roma (ITA)

Sevilla (SPA)

Shakhtar (UCR)

Sporting CP (POR)

Il calendario fino alla finale di Budapest

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 17 marzo

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 31 maggio 2023

Il tabellone degli ottavi di finale di Europa League

Union Berlino-Union Saint Gilloise

Siviglia-Fenerbahce

Juventus -Friburgo

-Friburgo Bayer Leverkusen-Ferencvaros

Sporting CP-Arsenal

Manchester United-Real Betis

Roma -Real Sociedad

-Real Sociedad Shakthar-Feyenoord

Gara inedita per la Juventus che non aveva mai sfidato il Friburgo nella sua storia. Tutto sommato un avversario ampiamente alla portata di Di Maria e compagni nonostante i tedeschi in campionato stiamo andando oltre le aspettative. Più complicato l’accoppiamento della Roma che trova gli spagnoli della Real Sociedad, squadra ostica e ben costruita sul mercato, uno scontro che ad oggi appare in totale equilibrio.