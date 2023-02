“Somme del Decreto Reggio impignorabili”: il Tribunale dà ragione al Comune, sospiro di sollievo

2 Febbraio 2023 15:42

C’era attesa per la pronuncia del Tribunale di Reggio sull’esecuzione del pignoramento chiesto dal curatore fallimentare dell’impresa Lafatre, intenzionata a far valere un credito verso il Comune dopo non aver ultimato i lavori del centro agro-alimentare di Mortara, nella zona sud della città. La Sezione Esecuzioni mobiliari del Tribunale reggino, però, si è definitivamente espressa e ha deciso che “le somme del Decreto Reggio sono impignorabili“, come si legge su Gazzetta del Sud. Il Tribunale, dunque, dà ragione al Comune. Quei fondi non possono essere pignorati e per la città è anche un sospiro di sollievo.