Siracusano: “positiva la proroga delle indennità per i lavoratori di Termini Imerese”

22 Febbraio 2023 13:29

”È davvero positiva l’approvazione unanime da parte dell’Aula del Senato degli emendamenti che consentiranno la proroga fino al 31 dicembre 2023 dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa che si trovano nella Regione Sicilia. Una misura di fondamentale importanza, in modo particolare, per i lavoratori di Termini Imerese, in provincia di Palermo, che grazie a questo intervento potranno affrontare i prossimi mesi con maggiore serenità”. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.

“Ringrazio il governo che ha pienamente sposato questa iniziativa parlamentare, che va nella direzione di una maggior tutela di tanti lavoratori in difficoltà, e i colleghi senatori di Forza Italia, di Fratelli d’Italia e anche del Movimento 5 Stelle per aver presentato gli emendamenti e per aver lavorato in sinergia per raggiungere questo importante risultato”, conclude Siracusano.