Siderno: al Marconi la presentazione di “Terra Santissima”

21 Febbraio 2023 10:16

Attesa ospite, sabato 18 febbraio, nell’Aula Magna dell’I.I.S. “G. Marconi” di Siderno, la scrittrice Giusy Staropoli Calafati, per parlare agli studenti del suo nuovo lavoro, Terra Santissima, un romanzo intenso e suggestivo, proposto al Premio Strega. L’evento si è svolto alla presenza degli alunni delle classi quarte e quinte e ha visto in particolare il coinvolgimento fattivo di alcuni studenti della 5^I – SIA e di un gruppo di alunne appartenenti alla 2^ C che hanno omaggiato l’autrice e la Calabria con pensieri e riflessioni suscitati dalla lettura del libro e fissati in immagini, musica e parole. Ha dialogato con l’autrice la dott.ssa Maria Giuliana Fiaschè nel duplice ruolo di dirigente e di commentatrice puntuale e appassionata, che ha saputo cogliere, nell’ efficace scambio dialettico con la scrittrice, gli aspetti più intimi e i sentimenti più profondi di questa potente storia di Calabria, aprendo a riflessioni anche scomode e alle più intense suggestioni che attraversano il romanzo.

Terra Santissima è un romanzo al femminile. Partendo dalla sua vera protagonista, la Calabria, ritroviamo poi la montagna (l’Aspromonte), Simona Giunta, “la fimmina che si avventura dentro la pancia della terra” e la scrittrice, Giusy Staropoli Calafati appunto. La nostra terra – puntualizza l’autrice richiamando le parole del romanzo – è “ una lana da filare senza tempo. Una terra che non promette scampo”, ma è pure tanto altro. Ed è proprio questo il messaggio prepotente disseminato in tutta la narrazione: la Calabria non può rimanere sola, non può essere terra “margia”, l’impegno dei giovani inizia da oggi alla scoperta del suo cuore pulsante di valori autentici che possano ritrovarsi nella letteratura al pari della vita. All’incontro in Aula Magna è seguita una lunga intervista rilasciata dalla scrittrice a web Radio Marconi, e ripresa dalla web TV, due nascenti realtà tenute a battesimo proprio in occasione della presentazione del romanzo e che perseguono l’ambizioso obiettivo di proiettare la scuola nel mondo della comunicazione digitale. Hanno operato in sinergia per la buona riuscita dell’evento i docenti Bellantone, Bonavita, Cristina, Legato, Milanesio, Neri e Sciarrone. Un ringraziamento speciale alla libreria Mondadori Bookstore di Siderno e a Celestino Rossi, formatore dell’innovazione digitale nella comunicazione.