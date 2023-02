Sicilia: topo morto in un contenitore per alimenti ed escrementi a terra, sequestrato locale

13 Febbraio 2023 11:05

Era ormai in stato di decomposizione il topo morto trovato in un contenitore per alimenti. Sul pavimento c’erano escrementi, insetti e altri roditori. E’ questo il terribile scenario scoperto lo scorso fine settimana dagli agenti della Polizia municipale di Palermo in un locale in via Maqueda/piazza Bellini. Nell’ambito di una serie di controlli nei luoghi della movida i vigili urbani sono intervenuti in via La Lumia e in via Quintino Sella su esposto dei residenti, in via Maqueda/piazza Bellini e in corso Vittorio Emanuele/Quattro Canti. Gli agenti hanno anche notificato quattro provvedimenti di chiusura, emessi dal Suap, scaturiti da precedenti controlli, in via Discesa dei Giudici, in via Nunzio Morello, in piazzetta della Messinese e in piazza Rivoluzione.

Nel locale di piazza Bellini dove è stato rinvenuto il topo morto, dove al momento dell’ispezione c’erano numerosi clienti, nell’area destinata alla somministrazione di cibi e bevande e nel deposito alimenti, gli agenti hanno trovato a terra topi, insetti ed escrementi di topi. In un contenitore per alimenti, invece, vi era la carcassa del roditore in decomposizione. Ma non solo. Diverse provviste, destinate alla somministrazione e alla vendita, erano in cattivo stato di conservazione, prive di indicazioni sulla tracciabilità e dunque potenzialmente nocive.

Gli alimenti, i rifiuti organici e quelli ingombranti non erano inoltre separati in maniera adeguata a impedire il rischio di contaminazione. Un cospicuo quantitativo di derrate alimentari, ormai marce, erano state divorate dai topi. Inoltre, nel locale, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, era stato realizzato un soppalco con travi in metallo, privo dei prescritti certificati di collaudo statico e di idoneità statica, così come disposto dal Testo unico edilizia e, quindi, pericoloso per i clienti.

Per il locale di ristorazione, le attrezzature e tutte le derrate alimentari è stato disposto il sequestro con l’immediata chiusura dell’attività e l’apposizione di sigilli. Per il titolare sono scattate sanzioni per quasi 5mila euro.

Irregolarità amministrative e penali sono state riscontrate, poi, in un locale in via La Lumia, dove gli agenti sono intervenuti su esposto dei residenti. Al momento del sopralluogo era in corso un evento musicale con diffusione amplificata a porte aperte, oltre l’orario consentito e con la presenza di numerosi avventori. Con arredi e attrezzature erano stati occupati il marciapiede e la strada antistante, costringendo i veicoli a deviare per un’altra via. Accertati, inoltre, la mancanza della Scia sanitaria all’esterno e la violazione del regolamento Dehors 2022. Sono così scattati, oltre alle sanzioni, il sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, di apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer, per diffusione musicale a porte aperte oltre l’orario consentito.

In seguito, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni 5 dell’attività. Musica oltre l’orario consentito anche in un locale in via Quintino Sella, dove gli agenti sono intervenuti sempre su esposto dei residenti. Anche in questo caso è scattato il sequestro e successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni 5 dell’attività.

Infine, in un pub in corso Vittorio Emanuele/Quattro Canti gli agenti hanno constatato che venivano somministrate, oltre l’orario consentito, bevande alcoliche e superalcoliche in modalità assistita al banco. Il titolare era assente perché da mesi all’estero e la persona che gestiva il locale era privo del titolo professionale per la manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande. L’attività è stata immediatamente sospesa e anche in questo caso sono scattate le sanzioni.