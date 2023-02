Tragedia in Sicilia, Flavio Margeri non ce l’ha fatta: morto il 15enne coinvolto in un incidente

7 Febbraio 2023 13:21

Flavio Margeri non ce l’ha fatta. La Sicilia piange il giovane 15enne che qualche settimana fa è stato coinvolto in un incidente stradale a Petrosino, nel Trapanese. Era rimasto gravemente ferito dopo l’impatto con lo scooter e ieri, dopo giorni di agonia, si è spento fra la disperazione dei familiari e di una comunità intera, tra cui quella dell’Istituto che frequentava, il “Giovanni XXIII-Cosentino”. Proprio sulla pagina Facebook della scuola si legge un messaggio di cordoglio: “Quando una giovane vita si spezza, anche il cielo piange”. I compagni, i docenti, il dirigente scolastico e l’intera comunità dell’istituto superiore “Giovanni XXIII-Cosentino” si stringono alla famiglia per la prematura scomparsa di Flavio, allievo dell’Istituto Tecnico Tecnologico. Ciao Flavio, che la terra ti sia lieve e che il tuo sorriso possa continuare a splendere anche da lassù”.