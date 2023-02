Sicilia, M5S a Cateno De Luca: “sei pronto a tagliarti lo stipendio?”

10 Febbraio 2023 21:40

“Basta con le sceneggiate. È chiaro a tutti che Cateno De Luca e i suoi, non votando l’emendamento che loro stessi avevano presentato, hanno salvato l’adeguamento degli stipendi dei deputati. È più che evidente, e i verbali lo dimostrano, che è stata la mancanza dei voti di Sicilia Vera e Sud chiama Nord a determinare la bocciatura della norma e a tenere in vita gli adeguamenti che lui, a parole, dice di condannare. È inutile ora cercare di scaricare la colpa ad altri”. Lo affermano il capogruppo del M5S all’Ars Antonio DeLuca e il vicepresidente 5 stelle dell’Ars Nuccio Di Paola.

“Comprendiamo la difficoltà in cui si trova ora, ma gli diamo noi la soluzione per uscire dal vicolo cieco in cui si è cacciato non votando: rinunci all’adeguamento e si tagli lo stipendio come faremo noi e devolva le somme corrispondenti per fare progetti di pubblica utilità come facciamo noi da sempre. Anzi siamo pronti anche a fare un progetto insieme: Cateno De Luca sei pronto a tagliarti lo stipendio?”, concludono.