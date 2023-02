Sicilia, De Luca: “Nuccio Di Paola è un cameriere politico ben pagato”

10 Febbraio 2023 22:05

“Caro Nuccio Di Paola dal 14 dicembre sapevi dell’aumento istat delle indennità ed hai taciuto e quando il presidente del Parlamento Siciliano Gaetani Galvagno ha detto a tutti i capigruppo che aveva avuto pressioni romane da Fratelli d’Italia per bloccare questo aumento hai fatto il solito sciacallaggio politico uscendo con una nota stampa e con dei post accusando gli altri di voler l’aumento. Per il resto non ho nulla da condividere con personaggi senza dignità che pur rientrando tra i parassiti della politica pretendono pure di fare i paladini della giustizia sociale“. Lo dichiara il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“Ieri ti sei giustificato dicendomi che da Roma ti avevano imposto di attaccare il centro destra su questa vicenda. Sei politicamente repellente! Ci vedremo in aula quando sarà discusso il nostro disegno di legge per cancellare l’aumento Istat considerato che ne’ tu né altri dal 14 dicembre non avete fatto alcun atto per impedire ciò che tu ora consideri una vergogna. Rinuncia agli stipendi aggiuntivi di vice presidente vicario dell’Ars, al budget di 200 mila euro annui per consulenza ed all’auto blu con lampeggiante e poi ne parliamo”, conclude De Luca.