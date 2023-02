Sicilia, caos in un cinema: “togli i piedi dalla poltrona”, e lo prendono a calci e pugni

21 Febbraio 2023 10:46

Si è lamentato con una ragazza, chiedendole di togliere i piedi dalla poltrona. La richiesta, però, non è stata presa bene, e… via di calci e pugni. E’ successo in una cinema a Palermo, dove è avvenuta una violenta aggressione di tre ragazzi nei confronti di un uomo di 35 anni. Quest’ultimo, presente insieme alla moglie, ha chiesto un po’ di silenzio ai giovani dietro di lui, che stavano disturbando durante la proiezione del film. “Se non ti conviene te ne puoi andare”, la risposta.

E così l’uomo ha chiesto alla ragazza di non disturbare e di togliere i piedi dalla poltrona, ma i ragazzi presenti insieme a lei non ci hanno pensato due volte, lo hanno trascinato nei corridoi esterni alla sala e lo hanno picchiato con calci e pugni, prima di scappare. Trasportato all’ospedale, i medici hanno riscontrato frattura del setto nasale e trauma toracico