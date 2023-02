Sicilia, Ciak Scuola Film Fest alla Bit di Milano

17 Febbraio 2023 13:25

Il Ciak Scuola Film Festival è sbarcato alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, ospite dello stand allestito dall’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, che ha scelto tra le iniziative da presentare proprio l’Oscar del cinema scolastico, ideato dal presidente Sergio Bonomo nel 2010. Il concorso, di respiro nazionale, coinvolge istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, insegnanti, famiglie, enti del comparto cinema, ed è stato inserito nel Piano Nazionale Il Cinema a Scuola dei ministeri Mibac e Miur (ora Mim e Mic): nell’edizione in corso, che si concluderà nella settimana tra l’11 e il 17 dicembre 2023, si sono iscritti oltre 12mila studenti. A dicembre scorso il Festival ha festeggiato i 10 anni premiando la “migliore” scuola della storia della manifestazione (che ha vinto anche le precedenti tre competizioni): l’Istituto “Guttuso” di Milazzo è stato protagonista alla Bit, con una delegazione di allievi accompagnati dalla prof.ssa Maria Grazia Pagano. Una tre giorni, a Milano Rho Fiera, in cui gli studenti hanno potuto incontrare i ministri Matteo Salvini e Daniela Santanchè, il governatore Renato Schifani, l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, il maestro Carlo Verdone e numerosi esponenti del mondo della politica, delle istituzioni e del turismo per raccontare loro l’esperienza festivaliera siciliana. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento sono state annunciate anche parecchie novità con il comune denominatore di far crescere questo concorso: “Si tratta di una preziosa opportunità per la Sicilia e per nostro comparto – ha spiegato l’assessore Amata – che dobbiamo cogliere immediatamente con l’obiettivo di incrementare i numeri del turismo studentesco e puntare sull’unione tra mondo del cinema e mondo della scuola. Il Ciak Scuola Film Festival rappresenta un’eccellenza in tal senso e l’Assessorato da me guidato intende costruire le basi per una Biennale, una sorta di Sicily Expo, aperta anche ai nostri giovani che preveda l’allestimento del Ciak Village, pronto ad accogliere non solo cinema, ma anche altre forme d’arte come musica, danza, teatro, ecc.”. Una delle novità dell’edizione del Ciak 2023 è stata quella di fare realizzare ai ragazzi uno spot di promozione turistica del proprio territorio: “Lo scopo di questa idea – ha spiegato Bonomo – è quello di far conoscere agli studenti le bellezze autoctone e valorizzare il patrimonio siciliano attraverso gli strumenti della cinepresa”.

Di recente è stato anche potenziato il bando produzioni della Sicilia Film Commission: “La cinematografia è di particolare interesse per l’Assessorato – ha aggiunto la Amata – anche in considerazione dell’effetto cine turismo, conseguente alle produzioni cine-televisive girate nell’isola, come recentemente confermato dall’effetto della miniserie girata a Taormina “The White Lotus”, la Sicilia, sempre di più, è regione ricercata dalle case di produzione internazionale”. Il Ciak Scuola Film Festival aprirà le sue porte anche all’estero: infatti grazie al circuito delle gite culturali, sia da altre regioni che da altri Paesi e attraverso i canali Erasmus verso la Sicilia, il settore dimostra notevoli potenzialità di crescita.

Alla Bit di Milano un importante spazio è stato riservato ad uno dei partner del Festival: il Cirs – scuola di formazione di Messina presente nella sezione ristorazione, con alcuni allievi guidati dallo chef Paolo Romeo (ristorante Le Trevì di Messina) e dalla delegata didattica Rosy Danzino. Una performance pasticcera a base di… cannoli messinesi, apprezzati da numerosi partecipanti, dirigenti e autorità; il tutto in una cornice particolarmente suggestiva curata dall’architetto Laura Galvano, preziosa professionalità dell’Assessorato regionale del Turismo.