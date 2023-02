Incredibile in Sicilia: camion rimane incastrato in piedi sotto un ponte

20 Febbraio 2023 16:44

Incredibile quanto accaduto questa mattina in Sicilia e precisamente in provincia di Ragusa dove un camion è rimasto incastrato verticalmente sotto un ponte. Il mezzo era a bordo di un carroattrezzi che lo stava trasportando in officina quando è scivolato ed è rimasto bloccato in verticale tanto da sembrare quasi che stesse impennando. Il conducente del carroattrezzi si è fermato poco più avanti dall’impatto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per regolare il traffico che dopo il sinistro ha subito parecchi disagi.