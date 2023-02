Sicilia: aumento delle indennità. I gruppi di De Luca chiedono l’abrogazione della norma

20 Febbraio 2023 17:22

Con una nota inviata al presidente dell’Assemblea regionale Gaetano Galvagno i parlamentari dei gruppi Sud chiama Nord e Sicilia Vera sollecitano la calendarizzazione della discussione per la trattazione e approvazione del ddl n. 282 del 09/02/2023, recante “Abrogazione di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n1, in materia di adeguamento dell’importo di indennità e diaria dei deputati regionali alle variazioni dell’indice ISTAT del costo della vita” . La nota odierna segue una prima richiesta di inserimento del ddl inviata già lo scorso 9 febbraio.

“Fino a quando non sarà avviato l’iter- affermano l’on. Ludovico Balsamo, Presidente del Gruppo Parlamentare Sud chiama Nord, e l’on. Salvatore Geraci, Presidente del Gruppo Parlamentare Sicilia Vera- tutti i deputati dei due gruppi sopracitati si asterranno dalla partecipazione dei lavori d’aula. Il nostro disegno di legge che mira all’abrogazione della norma riteniamo si possa dare una risposta concreta alla Sicilia e ai siciliani mettendo la parola fine a questa vicenda. Riteniamo, proseguono, che questo disegno di legge, in un periodo di crisi prolungata come quello che stiamo vivendo, possa rappresentare un chiaro segnale di attenzione nei confronti dell’opinione pubblica e, dunque, non procrastinabile. Ecco perché- concludono Balsamo e Geraci– abbiamo chiesto l’inserimento della nostra proposta di legge all’ordine del giorno della prima seduta d’Aula utile, al fine di approvarla in tempi rapidi”.