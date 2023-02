Tragedia in Sicilia: giovane 31enne muore all’improvviso, comunità sotto shock

2 Febbraio 2023 11:07

Una tragedia ha sconvolto la Sicilia nella giornata di ieri. Più precisamente il Comune di Paternò, in provincia di Catania. E’ morto, infatti, il giovane Andrea Borzì, 31enne deceduto improvvisamente. L’episodio ha lasciato tutti sgomenti e sotto shock: il ragazzo, infatti, era conosciuto in città per essere un accanito tifoso della squadra del Paternò, che milita in Serie D. A tal proposito, lo stesso club ha da poco diramato una nota social per esprimere cordoglio: “Il Paternò Calcio in tutte le sue componenti si stringe intorno alla famiglia Borzì per la prematura scomparsa di Andrea, giovane tifoso dei nostri colori. Il cordoglio alla famiglia da parte nostra in questi momenti di immenso dolore”, si legge.

Tanti altri, sui social, sono i messaggi nei confronti del giovane, provenienti dagli amici e da chi lo conosceva e lo stimava. Andrea lascia la moglie e un bambino piccolo. I funerali si svolgeranno oggi alle 12 nella chiesa di “San Biagio”.