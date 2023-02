“The Good Mothers” dalla Calabria a Berlino: trama ed elenco puntate della serie su Disney +

22 Febbraio 2023 10:43

Applausi ed emozione, ieri sera, per la prima di “The Good Mothers” al Festival internazionale del cinema di Berlino: l’attesa serie Disney+, prodotta da Juliette Howell, Tessa Ross e Harriett Spencer per House Productions e da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e realizzata con il sostegno della Calabria Film Commission, è stata presentata in concorso nella sezione Berlinale Series. Due episodi (dei sei complessivi) sono stati proiettati allo Zoo Palast 2, dove verranno riproposti il 26 febbraio, alle ore 19.

“The Good Mothers” sarà disponibile su Disney+ a partire dal 5 aprile. Basata sul bestseller omonimo del giornalista Alex Perry, adattato da Stephen Butchard, la serie è incentrata sulla storia vera di tre donne, cresciute all’interno dei clan della ‘Ndrangheta, e di una giovane e brillante pm, Anna Colace, che lavora per distruggerla dall’interno, portando avanti l’intuizione di attaccarla facendo leva sulle sue donne che si ribellano, combattendo contro le loro stesse famiglie. Ieri sera, prima della proiezione, il red carpet del Festival ha visto la presenza delle attrici Gaia Girace, Valentina Bellè, Micaela Ramazzotti, Simona Distefano (interpreti della serie insieme a Barbara Chichiarelli, Francesco Colella e Andrea Dodero), dei registi Julian Jarrold ed Elisa Amoruso e dello sceneggiatore Stephen Butchard. Grande accoglienza per il cast, che, alla fine della proiezione, ha partecipato al dibattito con il pubblico, raccontando la propria esperienza sul set.

Serie “The Good Mothers”: la trama

Una serie in sei puntate – su Disney+ dal 5 aprile – e dirette, nei primi tre episodi, da Julian Jarrold e, nei restanti da Elisa Amoruso – candidata tra l’altro al Berlinale Series Award, premio istituito quest’anno e il primo dedicato alla serialità nella storia della Berlinale. Com’è questa ‘Ndrangheta vista dal punto di vista femminile? Un’associazione mafiosa con dentro una sorta cavallo di Troia, ovvero quelle donne cemento della famiglia mafiosa e, proprio per questo, anche capaci di sovvertirla. Basato sull’omonimo bestseller del giornalista Alex Perry, la serie racconta di una giovane e brillante pm, Anna Colace (Barbara Chichiarelli), che ha l’intuizione di attaccare la ‘Ndrangheta facendo leva sulle sue donne, mogli, madri e amanti dei boss. Tutto parte dalla storia vera della scomparsa nel 2009 di Lea Garofalo (Micaela Ramazzotti), che aveva testimoniato contro il marito Carlo Cosco (Francesco Colella) per iniziare una nuova vita con la figlia Denise (la Gaia Girace de L’amica geniale). Man mano che il magistrato Anna si addentra nella ‘Ndrangheta, scopre poi le potenti vicende di Giuseppina Pesce (Valentina Bellè) e Concetta Cacciola (Simona di Stefano), due donne molto diverse, ma con la stessa voglia di ribellarsi.

“Sono orgogliosa nell’aver interpretato un personaggio straordinario come la Garofalo che è riuscita a trasmettere i suoi valori e il suo coraggio anche alla figlia che, a sua volta, proprio come lei ha testimoniato” dice la Ramazzotti in conferenza stampa a Berlino. Mentre la Girace che interpreta Denise, sua figlia, fa un parallelo con L’Amica Geniale: “Lì c’era la camorra e il solo punto di vista maschile, c’erano armi e droga. Qui le cose si sono ribaltate, ci sono le donne in guerra e c’è anche spero un messaggio di speranza. E poi – continua – Denise rispetto al personaggio di Lila ha voglia di sradicare un sistema, ha voglia di rivalsa. È una che non si piega”. Racconta la Bellè della sua esperienza in Calabria per prepararsi al ruolo di Giuseppina Pesce: “Una signora alla quale ho chiesto della Ndrangheta, mi ha subito detto scocciata:’ancora questa storia, non esiste. Poi dopo un po’ si è invece lamentata nel dire che lo Stato aveva abbandonato i suoi compaesani: ‘Qui non abbiamo nulla, neppure il sindaco e il prete’. È comunque un sistema difficile da sradicare – continua l’attrice – e capisco più chi ci si adegua che chi lo combatte “. Dice, infine, Elisa Amoruso, regista degli ultimi tre episodi, sul significato universale di questa serie che arriverà in 75 paesi: “È vero in una storia così ci si possono riconoscere anche le donne iraniane e comunque tutte le donne in lotta con il patriarcato, è insomma davvero una storia universale”.