Serie C: il Catanzaro torna a vincere, il Crotone sbanca Castellammare. Risultati e classifica

1 Febbraio 2023 23:01

E’ sempre più Serie B per il Catanzaro, che dopo il pari in casa del sorprendente Messina torna a far punti e lo fa contro la Turris. Mattatore, in avvio, il “centrocampista goleador” Dimitrios Sounas. Il Crotone resta lontano, sempre a -8. Per i ragazzi di Lerda, vittoria in casa della Juve Stabia, alla prima con Pochesci. Il rosso a Caldore dopo otto minuti può spianare la strada ai pitagorici, come dimostra il gol di Chiricò tre minuti dopo; poi il pari di Pandolfi in avvio di ripresa e il nuovo vantaggio di uno degli ultimi arrivati, Cernigoi . Di seguito tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI SERIE C GIRONE C 25ª GIORNATA

MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO

ore 14:30

Giugliano-ACR Messina 2-2

Monterosi Tuscia-Pescara 0-0

Potenza-Avellino 2-4

ore 18:00

Catanzaro-Turris 1-0

ore 21:00

Fidelis Andria-Virtus Francavilla 0-0

Foggia-Taranto 2-0

Juve Stabia-Crotone 1-2

Latina-Viterbese 1-0

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO

ore 14:30

Gelbison-Audace Cerignola

ore 15:00

Monopoli-Picerno

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C