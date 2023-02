Serie B, caos Ternana: Andreazzoli si dimette e Bandecchi sputa ai tifosi, il VIDEO dell’episodio

25 Febbraio 2023 18:51

Caos a Terni. Una sola vittoria nelle ultime cinque e oggi sconfitta interna, seconda di fila, contro il Cittadella. Il tutto tra i problemi societari dopo l’inchiesta su Bandecchi e la cessione che lo stesso patron ha bloccato, quando sembrava tutto fatto. Lo stesso Bandecchi si è poi presentato in conferenza stampa al termine della sconfitta e ha annunciato le dimissioni di Andreazzoli, come riporta calciofere.it. “Andreazzoli ha deciso di dimettersi, questo lo fa per la Ternana, ha detto che Lucarelli aveva fatto un grande lavoro, la squadra era fatta dal direttore sportivo per Lucarelli. Andreazzoli è un uomo di calcio e ha detto che i risultati non sono arrivati, non è possibile avere un punto a partita. Ho insistito finora a trattenerlo, ma mi ha detto che la squadra ha bisogno di una scossa, mancano 12 partite e va raggiunta la salvezza. Nei suoi panni non mi sarei mai dimesso, è la prima volta che mi succede che un allenatore si dimetta. Lui stesso mi ha detto che la squadra mi ha consigliato di riaffidarla a Lucarelli. Io però devo pensarci, io faccio sempre il bastian contrario. Qualcuno tra i tifosi forse è contento della sconfitta”.

Ormai è contestazione aperta, ma da tempo, tra i tifosi e Bandecchi, che ammette: “è vero che ho sputato ai tifosi, loro hanno sputato a me, io sono un uomo e mi faccio rispettare. Non cambio idea sulla cessione, rimarrò al 50%. Io non porgo l’altra guancia, anche se sono un credente. La Ternana è mia e la pago io, finché ci sono faccio quello che voglio. Ho rinunciato a 24 milioni domani. Abbiamo vinto un campionato senza tifosi allo stadio, allora dico che sono dei co… Il 12° uomo non deve diventare la 12esima rottura di palle”. Di seguito il video dell’episodio in cui Bandecchi sputa ai tifosi.