Serie B, momento non felice per i campioni del mondo: Spal pronta a esonerare De Rossi

13 Febbraio 2023 12:26

Dopo Cannavaro, è pronto a saltare da una panchina di Serie B, quella della Spal, anche un altro campione del mondo, Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della Roma, secondo i quotidiani sportivi nazionali, è infatti a un passo dall’esonero e al suo posto sarebbe già pronto un suo ex compagno azzurro, Massimo Oddo. Qualche malumore era stato espresso in una recente conferenza stampa dall’allenatore, che però aveva portato a Ferrara Radja Nainggolan, trasferitosi in biancazzurro proprio per lui. La sfuriata di De Rossi, unita alle ultime tre sconfitte consecutive, hanno fatto saltare il banco. Per la Spal sarebbe il terzo cambio in panchina in 6 mesi.