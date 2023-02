25 Febbraio 2023 16:14

C’è una nuova vicecapolista in attesa del Genoa: è il Bari, che sbanca Brescia e sale al secondo posto, a pari merito proprio coi liguri. Subito sotto la Reggina, che approfitta del pari del Sudtirol contro il Palermo per rilanciarsi a 42 al quarto posto. In coda, batosta pesantissima del Cosenza, che ne prende 5 a Como. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI SERIE B 26ª GIORNATA

VENERDI’ 24 FEBBRAIO

ore 20:30

Frosinone-Parma 3-4

Pisa-Perugia 2-1

SABATO 25 FEBBRAIO

ore 14:00

Brescia-Bari 0-2

Como-Cosenza 5-1

Reggina-Modena 2-1

Südtirol-Palermo 1-1

Ternana-Cittadella 1-2

Venezia-Cagliari 0-0

ore 16:15

Genoa-Spal

Ascoli-Benevento

CLASSIFICA SERIE B