Serie B, risultati e classifica: il Sudtirol pareggia a Cosenza e scavalca la Reggina

18 Febbraio 2023 16:59

La Reggina scivola al quarto posto. La sconfitta beffa a Cittadella permette al Sudtirol di agganciare il terzo posto dopo il pari a Cosenza. Ne può approfittare il Genoa domani, a Modena, per allungare ancora di più e magari anche risucchiare qualche punto al Frosinone, il quale torna a pareggiare (a Palermo) dopo una serie infinita di vittorie. Il Parma perde ancora in casa, contro l’Ascoli, mentre in coda il Benevento batte il Brescia e Spal e Como fanno 1-1. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI SERIE B

ore 14:00

Benevento-Brescia 1-0

Cittadella-Reggina 3-2

Cosenza-Südtirol 0-0

Palermo-Frosinone 1-1

Parma-Ascoli 0-1

Spal-Como 1-1

ore 16:15

Bari-Cagliari

Perugia-Ternana

CLASSIFICA SERIE B