Serie B, gli ex Reggina animano il mercato delle panchine. E c’è anche un nome a sorpresa

6 Febbraio 2023 18:26

L’ultimo weekend è stato abbastanza movimentato in Serie B – probabilmente uno dei più “attivi” della storia recente – in fatto di cambi in panchina. A qualche giornata dall’inizio del girone di ritorno, pochissimi sono gli allenatori ancora in sella dall’inizio, tra cui l’amaranto Inzaghi. Sui numerosi esoneri ci sarebbe tanto da riflettere, ma non è questa la sede. Sabato sono saltate le panchina di Benevento e Ascoli, mentre a Brescia Cellino ci capisce ormai poco. Dopo aver richiamato Clotet, lo stesso è nuovamente in discussione.

Sullo sfondo si inseriscono gli ex Reggina. Sono loro i protagonisti dei rumors tra le panchine. A Benevento, infatti, il post Cannavaro si chiama Roberto Stellone, che torna in sella dopo aver compiuto il miracolo dell’anno scorso sullo Stretto. Ad Ascoli, invece, in pole c’è Roberto Breda, dopo qualche suggestione legata a Bepi Pillon. A Brescia, poi, il colpo di scena. Aglietti ci sarebbe ancora, ma pare che la società stia virando su una terza soluzione, sempre più concreta: Davide Possanzini. Ebbene sì, avete letto bene. L’ex indimenticato attaccante amaranto, dopo dieci anni tra giovanili e ruoli da vice (anche di De Zerbi allo Shakhtar, prima dello scoppio della guerra in Ucraina) sarebbe pronto alla sua prima esperienza in prima squadra.