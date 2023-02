Serie B, il Genoa allunga: 2-0 al Palermo, come cambia la classifica in attesa di Reggina-Pisa

10 Febbraio 2023 22:32

2-0. E il Genoa va. I rossoblu tornano a vincere e lo fanno in casa contro il Palermo, che domenica aveva battuto la Reggina. Ed è proprio sulla Reggina che i liguri allungano a +4, in attesa del match tra gli amaranto e il Pisa di domani. Il vantaggio arriva al 25′ con Gudmundsson e il raddoppio con Jagiello in pieno recupero. Ora agli uomini di Inzaghi toccherà provare a tornare a -1. Così cambia la classifica dopo l’anticipo.

RISULTATI 24ª GIORNATA

VENERDI’ 10 FEBBRAIO

ore 20:30

Genoa-Palermo

SABATO 11 FEBBRAIO

ore 14:00

Brescia-Modena

Cagliari-Benevento

Frosinone-Cittadella

Reggina-Pisa

Südtirol-Como

Venezia-Spal

ore 16:15

Ascoli-Perugia

Ternana-Parma

DOMENICA 12 FEBBRAIO

ore 16:15

Bari-Cosenza

CLASSIFICA SERIE B