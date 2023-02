Serie B, è un pazzo venerdì: il Parma passa a Frosinone dopo 7 reti, il Pisa rimonta il Perugia in 10

24 Febbraio 2023 22:39

Un venerdì pazzo di una Serie B sempre più pazza. C’è la prima caduta in casa di una capolista al momento nettamente più forte di tutte le altre e per questo ancora “tranquilla” sulle inseguitrici. Il Frosinone perde infatti contro il Parma, bestia nera dei ciociari e unica a battere la squadra di Grosso sia all’andata che al ritorno. Allo Stirpe finisce addirittura 3-4 e succede praticamente di tutto. Doppio vantaggio ospite con Vazquez e Ansaldi, Caso accorcia, Zanimacchia fa 1-3 e Mulattieri e Moro la riprendono sul pari, prima del definitivo 3-4 ancora di Vazquez con il Parma in 10 per il rosso ad Estevez. Ospiti che poi rimangono in 9 per l’altro rosso a Camara, ma che resistono nonostante il recupero large.

Nell’altra sfida, vince il Pisa, che ribalta il Perugia in 10. Anche qui, come a Frosinone, va in vantaggio e vince la squadra che rimane sotto di un uomo. Il rosso a Hermannsson e il rigore di Casasola permettono a Castori di mettere la freccia, ma Morutan e Marin ribaltano tutto nella ripresa. Avvisata la Reggina: con queste vittorie, il Parma va a -2 e il Pisa a -1 dagli amaranto, attesi domani al Granillo dal Modena. Di seguito la classifica.

RISULTATI SERIE B 26ª GIORNATA

VENERDI’ 24 FEBBRAIO

ore 20:30

Frosinone-Parma 3-4

Pisa-Perugia 2-1

SABATO 25 FEBBRAIO

ore 14:00

Brescia-Bari

Como-Cosenza

Reggina-Modena

Südtirol-Palermo

Ternana-Cittadella

Venezia-Cagliari

ore 16:15

Genoa-Spal

Ascoli-Benevento

CLASSIFICA SERIE B