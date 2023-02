La Serie A torna in chiaro? Importanti novità da Rai e Mediaset

16 Febbraio 2023 13:00

Possibili, importanti, novità in arrivo sul fronte della trasmissione delle partite di Serie A per i prossimi anni. Rai e Mediaset sarebbero in corsa per i diritti tv della prossima Serie A, se il bando aprirà alla trasmissione dei match in chiaro. Lo riferisce “Milano Finanza” secondo cui la tv di Stato e quella appartenente al gruppo Fininvest starebbero seguendo con attenzione l’evolversi della vicenda.

Mediaset potrebbe mettere sul piatto 200 milioni. L’interesse di entrambe è strettamente vincolato alle gare in chiaro, ipotesi che secondo quanto riportato dal quotidiano meneghino, non dispiacerebbe al governo Meloni. Tim non sarà della partita e difficilmente Dazn, senza l’appoggio di Telecom, potrebbe mettere sul piatto un’offerta analoga a quella attuale. Sky non sembra voglia svenarsi, Amazon potrebbe puntare solo ad alcune partite come fa già per il pacchetto Champions.