Caso Cospito, scorta per Donzelli

3 Febbraio 2023 21:22

Dopo gli attacchi anarchici per il caso Cospito, è stato deciso di assegnare la scorta anche al vice presidente del Copasir, Giovanni Donzelli. Il coordinatore di Fratelli d’Italia si trova al centro di polemiche per aver rivelato in parlamento informazioni sul detenuto anarchico. Lo stesso tipo di provvedimento sarà predisposto per i sottosegretari alla giustizia Andrea Delmastro, con delega alle carceri, e Andrea Ostellari, con delega al trattamento dei detenuti.

Mentre Giorgia Meloni richiama tutti i partiti all’unità “perché non è mai una vittoria quando dei politici sono messi sotto scorta”, le opposizioni chiedono le dimissioni dagli incarichi dei due esponenti di Fratelli d’Italia (Delmastro e Donzelli).