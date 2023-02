Scorrimento graduatorie assistenti amministrativi Papardo, Bicchieri: “precedenza agli ex Lsu”

6 Febbraio 2023 11:33

“Si applichino le norme, si dia precedenza agli ex Lsu”, così la segretaria generale della Cisl Fp Giovanna Bicchieri sulla determina 370/CS del 27 Gennaio 2023 con la quale l’Asp ha avviato la procedura di assunzione a tempo indeterminato di 7 assistenti amministrativi, utilizzando lo scorrimento dal 13° al 19° posto della graduatoria approvata con deliberazione dell’Azienda Ospedaliera Papardo.

“Si tratta – spiega la Bicchieri – di una forzatura per la quale abbiamo già chiesto spiegazioni ai vertici dell’azienda ribadendo che l’art 3 comma 101 della L. 244 del 24/12/2007 dispone che ‘in caso di assunzione di personale a tempo pieno, è data la precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta’. Questo di fatto – prosegue la segretaria della Cisl Fp aprirebbe le porte ai 72 dipendenti ex LSU contrattualizzati in regime di tempo parziale a 18 ore attualmente in servizio presso l’Asp di Messina”.

“Si tratta – prosegue la Bicchieri – di personale che, seppur in regime di part time, ha comunque garantito con enorme difficoltà la funzionalità degli uffici, affrontando enormi carichi di lavoro e che ha manifestato la netta volontà di trasformare il proprio rapporto di lavoro in full time secondo la normativa vigente. Personale che per anni ha atteso una stabilizzazione e che ancora permane in regime di part time. Per questo – conclude la rappresentante sindacale – abbiamo deciso di diffidare i vertici Asp invitando l’azienda a revocare in autotutela la deliberazione ed a trasformare il rapporto di lavoro dei 72 dipendenti ex ASU da tempo parziale a 18 ore in full time a 36 ore, avviando su questo tema un confronto con la nostra organizzazione sindacale. In caso contrario procederemo per possibile condotta antisindacale”.