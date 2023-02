Pd: Schlein al Nazareno per il passaggio di consegne con Letta

27 Febbraio 2023 17:28

Passaggio di consegne al Nazareno tra Enrico Letta ed Elly Schlein, eletta ieri alla guida dei dem dopo la vittoria ai gazebo contro Stefano Bonaccini. Il segretario Pd uscente Enrico Letta ha regalato a Elly Schlein un melograno in occasione del passaggio di consegne al Nazareno. “È simbolo di prosperità, fortuna e salute”, ha detto l’ex premier.

“Ringrazio Enrico Letta per il lavoro svolto in questi anni. Il 12 di marzo credo ci sarà l’assemblea e sarà quello il momento in cui l’assemblea voterà la nuova segretaria”. Lo ha detto la segretaria eletta del Pd, Elly Schlein, al Nazareno per il passaggio di consegne con Letta. “Ci riuniremo in questi giorni con la mia squadra per capire i primi passi e le prime scelte. Ma vorrei dire, sulla partecipazione, che vogliamo lavorare da subito per aprire il prima possibile il nuovo tesseramento”, rimarca. “Lo sforzo è lavorare per la massima unità. Avere cura della storia e dei valori del Pd e proiettarli al futuro. Mentre teniamo insieme questa storia teniamo insieme anche le cutlure che hanno forgiato questo partito. Lavoriamo per il rilancio. Lavoreremo con le iscrizioni al partito affinché il popolo delle primarie sia coinvolto non solo nella scelta del nuovo segretario o segretario, ma che entri a far parte di questa comunità. C’è grande voglia di ricostruire insieme”, ha detto ancora il segretario del Pd, Elly Schlein, al Nazareno.