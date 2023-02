Schlein a Cosenza: “no all’autonomia differenziata”

17 Febbraio 2023 14:39

Tappa a Cosenza per Elly Schlein in vista delle primarie del Partito Democratico del prossimo 26 febbraio. “Siamo qui per mettere al centro la necessità di contrastare i divari territoriali che hanno già colpito molto questa regione e in special modo il sud del Paese. Siamo qui per dire un no netto a questo progetto pericoloso di autonomia differenziata”, rimarca la parlamentare del Pd.

“Vogliamo cambiare il Pd per renderlo un partito in grado di lottare contro la precarietà e che crede nella sanità pubblica. Ci stiamo candidando a questo congresso proprio perché riteniamo che quello che è stato fino a qui non basta. Abbiamo bisogno di cambiare tutti, di cambiare i volti, la visione e il metodo”, conclude Schlein .