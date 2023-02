Scavi Piazza Garibaldi, Brunetti svela tutti i passaggi e annuncia: “siamo pronti” | VIDEO

22 Febbraio 2023 13:34

Non solo Piazza De Nava, ma anche Piazza Garibaldi. A margine dell’incontro coi giornalisti, nel giorno in cui il cantiere dell’area a nord del centro prende finalmente forma, il Sindaco f.f. di Reggio Calabria Paolo Brunetti ha parlato anche degli scavi dell’altra area, quella adiacente la stazione centrale. Lì, si sa, sono già da tempo programmati altri lavori sugli scavi archeologici.

“Anche su Piazza Garibaldi siamo pronti, sempre con la Sovrintendenza e col segretariato”, ha detto Brunetti. “Se ha una valenza archeologica, il sito sottostante, a quel punto dovremo capire come fare per renderlo fruibile alla città e possibilmente riqualificare la Piazza in qualche modo”. Di seguito il video con l’intervista completa.