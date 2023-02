Sbaraccamento a Messina, Siracusano: “basta con le polemiche”

15 Febbraio 2023 19:15

“Spiace constatare che una parte dell’opposizione – stando alle parole delle senatrici Barbara Floridia e Dafne Musolino – ritenga che le risorse economiche impiegate per potenziare la struttura che dovrà accelerare le operazioni di sbaraccamento di alcune zone di Messina e dei 2mila messinesi che ancora vivono in mezzo alle fogne e sotto ai tetti in eternit siano uno spreco. Mi sarei aspettata un’atteggiamento positivo, di condivisione, costruttivo nei confronti di un governo che dimostra attenzione e sensibilità verso la città di Messina”. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.

“L’esecutivo proroga di un anno il commissariamento ed il problema per l’opposizione sembra essere solo politico. Le baracche di Messina non dovrebbero essere terreno di scontro e di polemiche. Ed il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, è il presidente di tutti i siciliani e non solo di una parte politica – come ho voluto precisare in Aula al Senato -, e saprà dunque guidare al meglio una struttura commissariale che grazie al decreto Milleproroghe sarà migliorata, rafforzata e con un sub commissario pronto a lavorare in sinergia con il commissario”, conclude Siracusano.