Santoro sull’iniziativa di Lady Inzaghi, i nemici di Reggio ed i giovani: “dobbiamo svegliarci”

14 Febbraio 2023 20:15

Continua l’appuntamento su Antenna Febea, il martedì dalle ore 19:30, con Tonino Massara e Giovanni Santoro, imprenditore ed ex presidente della Confcommercio per ben 7 anni. Nella prima parte della puntata, Santoro si è soffermato sull’iniziativa di Lady Inzaghi: “Angela Robusti ha radunato 1.000 studenti per ripulire le spiagge nella zona di Via Marina, del Lido Comunale, del Tempietto e dell’Arena Ciccio Franco. Sicuramente un qualcosa di positivo ed è importante che chi arriva da fuori prende a cuore la nostra città, ma vorrei sottolineare che questo tipo di attività si fanno a Reggio da tempo ed in varie zone e senza la copertura mediatica. Importante essere chiari: lì non c’erano volontari ma studenti a cui è stato promesso di entrare gratis allo Stadio per seguire la Reggina”, evidenza Santoro.

“Noi a livello nazionale non contiamo nulla, Falcomatà, Versace e Brunetti sono assenti. Reggio è emarginata ed ha tanti nemici a livello calabrese. Non mi sembra, per citare un nome, che Marco Minniti, nella sua lunga attività di ministro e parlamentare abbia fatto cose concrete per Reggio, almeno io non ne vedo e non me ne ricordo“, rimarca Santoro. “I nostri giovani? Purtroppo vanno via ed i genitori vendono gli appartamenti qui per comprare mini case in qualche periferia di una grande città italiana per i figli. Basta farci comandare da Roma, dobbiamo lottare e darci una svegliata”, conclude Santoro.